В Украине с 11 июля 2022 года вступают в силу нормы антитабачного закона 1978-IX, которые запрещают курение табачных изделий для нагрева (ТИЭН) в определенных законом местах наравне с сигаретами, кальянами и е-сигаретами.

Кроме того, Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей также запрещает “курилки” (места для курения) в помещениях предприятий всех форм собственности. Места для курения будут определять органы местного самоуправления.

— Благодаря широкой общественной поддержке антитабачных мер в Украине отмечается высокий уровень соблюдения бездымного законодательства, — сказал главный специалист отдела контроля за рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Юрий Сахно.

Госпродпотребслужба готова реагировать на жалобы потребителей относительно случаев курения в запрещенных местах табачных изделий, электронных сигарет, кальянов, а теперь и устройств для нагрева табака.

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Жалобу на курение в запрещенном законом месте можно подать через официальный вебпортал Госпродпотребслужбы, в том числе с мобильного телефона.

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Ответственность за нарушение закона о запрете курения в общественных местах несут как сами курильщики, так и субъекты хозяйствования, в помещении или на территории которых зафиксировано правонарушение.

Источник: Госпродпотребслужба