В Украине с 11 июля 2022 года вступают в силу нормы антитабачного закона 1978-IX, которые запрещают курение табачных изделий для нагрева (ТИЭН) в определенных законом местах наравне с сигаретами, кальянами и е-сигаретами.
Кроме того, Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей также запрещает “курилки” (места для курения) в помещениях предприятий всех форм собственности. Места для курения будут определять органы местного самоуправления.
— Благодаря широкой общественной поддержке антитабачных мер в Украине отмечается высокий уровень соблюдения бездымного законодательства, — сказал главный специалист отдела контроля за рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Юрий Сахно.
Госпродпотребслужба готова реагировать на жалобы потребителей относительно случаев курения в запрещенных местах табачных изделий, электронных сигарет, кальянов, а теперь и устройств для нагрева табака.
Жалобу на курение в запрещенном законом месте можно подать через официальный вебпортал Госпродпотребслужбы, в том числе с мобильного телефона.
Ответственность за нарушение закона о запрете курения в общественных местах несут как сами курильщики, так и субъекты хозяйствования, в помещении или на территории которых зафиксировано правонарушение.
Источник: Госпродпотребслужба