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Антивакцинаторские настроения от УПЦ МЦ: Кузин рассказал, как церковь Московского патриархата влияла на это

29 сентября 2023, 11:26
Ольга Боднарчук редактор
Антивакцинаторские настроения от УПЦ МЦ: Кузин рассказал, как церковь Московского патриархата влияла на это
Источник: Pixabay

После введения законодательной инициативы о прекращении деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в стране, наблюдается ослабление антивакцинаторских настроений. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины, Игорь Кузин.

Кузин сказал, что проводились кампании по вакцинации и раунды иммунизации, они обратили внимание, что ячейки Московского патриархата почти все антивакцинально настроены.

Замминистра подчеркнул, что запрет деятельности УПЦ МП, который был включен в законопроект №8371, сыграл ключевую роль в снижении антивакцинальных убеждений у граждан.

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— Мы видим, что это информационное воздействие значительно снизилось. Люди стали более открытыми к информации о вакцинации, берут раздаточные материалы, начинаю изучать, — заявил Кузин.

Однако замминистра отметил, что существует отдельная группа лиц, которые продолжают распространять мифы о вакцинации, основываясь на непроверенных данных или свободной трактовке научных исследований.

Среди других групп населения, которые показывают низкий уровень приверженности к вакцинации, Кузин назвал ромов и отдельные религиозные ячейки.

Он отметил, что правительство намерено сотрудничать с этими группами через Всеукраинский Совет церквей и другие механизмы.

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Источник
Укринформ
Теги
Игорь Кузин Вакцинация УПЦ МП
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