У здания Верховной Рады проходит митинг антивакцинаторов. Они выступают против вакцинации от коронавирусной инфекции и обязательного наличия Covid-сертификатов в Украине.

На акцию собралось чуть больше сотни человек.

На плакатах, которые они держат, написано “Скажи нет Covid-геноциду”, “Скажи нет Covid-паспортам”, а также есть плакаты с надписью “За конституционный строй!”

Митингующие пришли на акцию с флагами Украины и флагами, на которых написано “Права человека”.

У парламента усилена охрана, однако полиция не блокирует движение транспорта в правительственном квартале.

Известный в Италии противник вакцинации Маурицио Буратти скончался в больнице от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 61 год.

Маурицио Буратти выступал против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Он заявлял, что тем самым защищает Конституцию и не собирается проходить тестирование на коронавирус из-за того, что, по его словам, вирус вызывают сами тестовые мазки.

Незадолго до смерти Буратти позвонил на известную радиостанцию ​​и сказал, что у него диагностировали двустороннее воспаление легких и, похоже, это Covid-19. Таковы были его последние слова.