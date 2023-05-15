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Анус был расположен выше, чем должен быть: во Львове прооперировали годовалого ребенка

15 мая 2023, 15:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція

Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет прооперировали годовалую девочку из Винницы, которая появилась на свет с неправильным расположением ануса.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Врожденную патологию медики обнаружили после рождения еще в роддоме. Анус был выше, чем должен быть. Из-за этого были проблемы с стулом, — пишут медики.

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По их словам, в ходе обследования специалисты больницы с помощью специального аппарата идентифицировали мышцы тазового дна и подтвердили, что анальное отверстие у девочки расположено нетипично, за пределами мышц ануса. Эта патология в дальнейшем проявляет себя недержанием кала и инвалидизацией ребенка.

— Мы провели промежную ано-проктопластику, то есть переместили анус в правильное место и подсоединили к мышцам, чтобы они могли функционировать, — рассказала врач-интерн, детский хирург Татьяна Катринец.

Как сообщают медики, операция прошла успешно. Но у малышки, к сожалению, есть и другие врожденные пороки развития, которые в дальнейшем будут корректировать также профессионалы Охматдета Львова.

Фото: ЛОДКБ Охматдет

Источник
ЛОДКЛ Охматдит
Теги
Львов Медики Операция Охматдит
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