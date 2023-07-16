Аппарат ИВЛ, на который доноры UNITED24 из разных уголков мира прислали кто $5, кто $100, спас жизнь новорожденной Алисе, которая появилась на свет с весом 760 г. Шансов выжить у нее было очень немного.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— Аппарат был доставлен в Запорожье, это в менее чем 80 км от фронта. Сюда привезли беременную женщину, у которой произошли преждевременные роды. В Украине их количество драматически возросло из-за постоянного стресса, — говорится в сообщении.

Как рассказал детский анестезиолог Дмитрий Дюженко, Алиса появилась на свет на 26 неделе, с весом 760 г и ростом 25-30 см. Она была в крайне тяжелом состоянии из-за неразвитых легких.

Однако благодаря аппарату искусственной вентиляции легких медикам удалось стабилизировать ребенка. В течение 1,5 месяца малышка понемногу росла. Выписали девочку, когда она уже весила 1 300 г и самостоятельно дышала.

Дмитрий Дюженко выразил благодарность всем донорам UNITED24 за аппарат ИВЛ, который помогает проводить первичную реанимацию преждевременно родившимся и детям с проблемами в доношенном возрасте.

Фото: Минздрав