Скотт Келли, астронавт НАСА, ставший рекордсменом по пребыванию в космосе, стал послом благотворительной инициативы президента Украины United24. Он приехал в Украину и сразу посетил Охматдет, где познакомился с врачами и пациентами.

В частности, Келли общался с 13-летней Катей, получившей тяжелые ранения ног и спины во время ракетной атаки на вокзал в Краматорске в апреле. Ее мама погибла тогда от российской ракеты. Девочку прикрыл незнакомый мужчина, который тоже погиб. Астронавт подарил ей значок НАСА, побывавший в космосе, и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Также Келли общался в больнице с другими маленькими пациентами и медиками.

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Украинские дети тоже сделали ему подарок – рисунок самого Келли в космосе. Скотт был тронут и увез з собой рисунок, обещая повесить его на стене в своем доме в Колорадо.

Врачи и пациенты поблагодарили астронавта за поддержку Украины и больницы Охматдет в это непростое время.

Источник: НДСЛ Охматдет

Фото: НДСЛ Охматдет