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Аукцион завершен: деньги за марки с российским кораблем пойдут на детскую больницу в Николаеве

30 июля 2022, 14:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дети
Источник: Depositphotos

Подведены итоги аукциона по сбору средств на покупку оборудования для Николаевской областной детской клинической больницы.

Счастливыми обладателями марок с автографом президента, на которых изображен российский корабль, стали Юлия Ященко и фонд из Лиона Rezo 1901 года.

Издание Телеграф совместно с волонтерами Таней Сохар и Аней Голубковой решили сделать дорогую, но нужную покупку для Николаевской областной детской клинической больницы. Речь идет об Электроэнцефалографе с монитором церебральных функций, стоимость которого 1,1 млн грн.

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Для сбора нужной суммы и был объявлен аукцион, главным лотом которого стали марки “Русский военный корабль, иди…” за подписью президента Украины Владимира Зеленского.

На кону было два комплекта марок от Укрпочты — один для розыгрыша между теми, кто даст сумму от 200 грн на указанные реквизиты, еще один комплект должен был достаться тому, кто сделает максимальное пожертвование. Розыгрыш закончился 18 июля, на электроэнцефалографе было собрано 300 тыс. грн!

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Победитель розыгрыша — Юлия Ященко – была определена методом случайного выбора с помощью известного онлайн генератора случайных чисел Random.org.

Источник: Телеграф

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