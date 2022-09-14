Австрийские компании вложат €600 млн в строительство и оборудование трех медицинских учреждений в Украине. Финансирование проектов предоставят австрийские и немецкие банки, сообщил министр экономики Австрии.

В сообщении говорится, что потребность в строительстве медицинских учреждений возникла из-за войны.

Первый этап строительства предусматривает три конкретных проекта – строительство и оборудование Национальной детской больницы Охматдет в Киеве, строительство и оборудование современной университетской клиники в Киеве и строительство Национального реабилитационного центра Украины во Львове. Они будут воплощены австрийскими компаниями.

— Проектная стоимость — более €600 млн. Все будут финансировать австрийские и немецкие банки, — говорится в сообщении.

Это стало возможным после заключения правительствами Украины и Австрии Рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве в развитии проектов.

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Источник: APA