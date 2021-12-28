Австрия активно вакцинирует людей от коронавируса, речь идет не только о взрослых, но и о детях.
Согласно информации Минздрава страны, прививки уже получили почти 6,3 млн человек, что более 70% населения страны.
Кроме того, в Австрии около 120 тыс. детям от 12 до 14 лет сделали уколы, а это 47% от всего количества.
Что касается детей до 11 лет, то иммунизировать пока удалось 50 тыс. человек.
В целом же в стране использовали более 16,2 млн доз вакцины против коронавируса.
Кроме того, по меньшей мере 3,5 млн. человек получили третью дозу.
Вакцинация от коронавируса продолжается в мире уже больше года — с декабря 2020-го. Этот процесс проходит неравномерно из-за неодинакового доступа к вакцине, а также различных подходов к организации вакцинальной кампании.
Из-за этого некоторым странам удалось иммунизировать значительное количество населения, другие же пока отстают. Среди лидеров – страны Европы, Израиль, ОАЭ.
Источник: Corona in Österreich