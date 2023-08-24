Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что новая форма коронавируса BA.2.86 может быть более активной, чем старые варианты, и способна инфицировать людей, ранее переболевших Covid-19 или получивших вакцину.

По словам ученых, BA.2.86 имеет 36 мутаций, отличающих его от доминирующего в настоящее время варианта XBB.1.5.

В CDC полагают, что еще слишком рано говорить о том, может ли новый штамм вызвать более тяжелое течение заболевания по сравнению с предыдущими вариантами.

— Но из-за большого количества мутаций, обнаруженных в этой линии, существуют опасения по поводу ее влияния на иммунитет от вакцин и предыдущих инфекций, — отметили в агентстве.

Как заявили ученые, образцы вируса еще не широко доступны для более надежного лабораторного тестирования на наличие антител. Ранее в этом месяце CDC заявили, что отслеживают высоко мутированную линию BA.2.86, обнаруженную в США, Дании и Израиле.

По мнению экспертов агентства, нынешнее увеличение количества госпитализаций в США, скорее всего, не связано с линией BA.2.86.