Офтальмологи детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова буквально вернули зрение 8-летней пациентке после того, как провели операцию по замене хрусталика. Ребенок видел мир, словно через матовое стекло. Об этом сотрудники ПМО сообщили на своей странице в Facebook.

Видела всего на 20%

— Львовянка Саша – сирота. Воспитывает девочку ее старшая сестра, которая и заметила, что малышка плохо видит. Чтобы рассмотреть предмет, слишком близко к нему подходит. Сестра забеспокоилась и повела Сашу на прием к офтальмологам, — говорится в сообщении.

Специалисты больницы Святого Николая проверили ребенку зрение и выяснили, что на оба глаза Сашенька видит всего на 20%. После дополнительного обследования врачи установили диагноз: врожденная катаракта.

Что такое катаракта

По словам медиков, при этом недуге хрусталики, так называемые “естественные” линзы глаз, мутнеют и не способны пропускать свет должным образом. Поэтому девочка видела все размыто, словно через матовое стекло.

Отмечается, что детям этот диагноз ставят крайне редко, ведь это заболевание “взрослое” и преимущественно поражает людей среднего и пожилого возраста.

Зрение у пациентов с катарактой падает очень быстро. Саша на момент обращения к офтальмологам видела уже совсем плохо и даже могла полностью ослепнуть.

Операция

Спасти зрение в таких случаях можно только посредством оперативного вмешательства.

— Вмешательство проводили под микроскопом. С помощью капель расширили зрачки, проделали в капсуле отверстие, отсосали хрусталиковые массы и на их место установили искусственный хрусталик, — рассказывает заведующая офтальмологическим отделением Марьяна Онисик.

По словам медиков, оперативное вмешательство прошло успешно и теперь Саша наконец-то хорошо видит. Ее зрение удалось восстановить на 90%.