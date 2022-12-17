Чрезвычайная ситуация возникла в Сиднее, Австралия. У некоторых из горожан, употреблявших шпинат торговой марки Riviera Farms из сети магазинов Costco, появились признаки недомогания и даже галлюцинации.

Девяти людям понадобилась медицинская помощь после того, как они съели шпинат.

Представители здравоохранения говорят, что среди симптомов также были бред, учащенное сердцебиение и размытость зрения.

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Управление здравоохранения Нового Южного Уэльса предупредило, что все упаковки шпината этого бренда со сроком годности до 16 декабря опасны для потребления, и рекомендует избавиться от них.

Оно также призвало всех, кто имеет какие-либо необычные симптомы после употребления шпината, немедленно обратиться к врачам.

— Никто не умер, мы этому очень рады и надеемся, что так и останется, но люди очень больны… вплоть до выраженных галлюцинаций, когда они видят вещи, которых нет, — рассказал доктор Даррен Робертс.

Представители Riviera Farms немедленно попросили магазины изъять шпинат из продажи.

Пострадали от листовой зелени только жители Сиднея, но Управление здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщило о чрезвычайном случае власти в других штатах.