В Украине разоблачена схема незаконной реализации БАДов, витаминов и примесей, изготовленных в РФ. Товары не были сертифицированы в Украине, а денежные средства от их реализации конвертировались в российские рубли и перечислялись на счета субъектов хозяйствования страны-агрессора, сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, граждане РФ организовали создание и функционирование в Украине хозяйствующих субъектов, работники которых выполняли исключительно номинальную функцию и полностью находились под контролем граждан РФ и были им подотчетны. Их целью было аккумулирование прибыли, логистического распределения товара и другой операционной деятельности в Украине.

Все решения по поводу закупки товара, его реализации, подтверждения качества, получения оплаты, а также начисления платы работникам принимались непосредственно представителями предприятия-производителя.

Сейчас смотрят

В ходе обысков по месту хранения и реализации продукции, в местах проживания причастных к незаконной схеме лиц обнаружена и изъята продукция стоимостью более 10 млн грн с соответствующей маркировкой, подтверждающей их производство на территории РФ, черновую и бухгалтерскую документацию, денежные средства, полученные от незаконной реализации продукции.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту коллаборационистской деятельности и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 УК Украины), осуществляется следователями ГБР.