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Многие трудоспособного возраста: на Львовщине за сутки зафиксировали 49 случаев инсульта

16 января 2024, 12:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

О рекордном количестве случаев инсульта в сутки, зафиксированных 14 ноября, сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что среди больных с острым нарушением мозгового кровообращения есть люди всех возрастов, многие — из категории трудоспособных

Статистика инсультов

Если в другие дни медики скорой получали более 20 вызовов к людям с симптомами инсульта, иногда бывали дни, когда таких вызовов было меньше 10, то 14 ноября зафиксировали рекордное количество вызовов – 49. 15 ноября было 30 вызовов, – сообщили в Центре. 

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Согласно статистике Центра, количество инсультов ежемесячно стремительно растет. Так, в июле 2023 года было зафиксировано 682 выезда на инсульт, в августе – 748, в сентябре – 751, в октябре – 804.

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Вовремя распознать симптомы

Врачи говорят, что это очень тревожный сигнал и поэтому каждый человек, начиная со старшеклассников, должен знать, как распознать симптомы инсульта и быстро доставить больного в специализированное медучреждение, в котором ему окажут квалифицированную помощь. От этого зависит дальнейшее здоровье, а зачастую и жизнь человека.

Время — жизнь

Как рассказал нейрохирург, руководитель блока сосудистой (малоинвазивной) нейрохирургии больницы Святого Пантелеймона во Львове профессор Андрей Нетлюх, если больного с инсультом доставят в больницу:

  • до 4,5 часов, то ему можно ввести препарат, который почти у 60% пациентов эффективно растворяет тромб, и этого достаточно, чтобы избежать тяжелых последствий;
  • до 6 часов, это безопасное время для удаления тромба;
  • до 24 часов, то только каждому 10 пациенту может быть показана такая операция.

Источник
Zaxid.net
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Інсульт Львовская область статистика швидка допомога
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