О рекордном количестве случаев инсульта в сутки, зафиксированных 14 ноября, сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Отмечается, что среди больных с острым нарушением мозгового кровообращения есть люди всех возрастов, многие — из категории трудоспособных.
Статистика инсультов
— Если в другие дни медики скорой получали более 20 вызовов к людям с симптомами инсульта, иногда бывали дни, когда таких вызовов было меньше 10, то 14 ноября зафиксировали рекордное количество вызовов – 49. 15 ноября было 30 вызовов, – сообщили в Центре.
Согласно статистике Центра, количество инсультов ежемесячно стремительно растет. Так, в июле 2023 года было зафиксировано 682 выезда на инсульт, в августе – 748, в сентябре – 751, в октябре – 804.
Вовремя распознать симптомы
Врачи говорят, что это очень тревожный сигнал и поэтому каждый человек, начиная со старшеклассников, должен знать, как распознать симптомы инсульта и быстро доставить больного в специализированное медучреждение, в котором ему окажут квалифицированную помощь. От этого зависит дальнейшее здоровье, а зачастую и жизнь человека.
Время — жизнь
Как рассказал нейрохирург, руководитель блока сосудистой (малоинвазивной) нейрохирургии больницы Святого Пантелеймона во Львове профессор Андрей Нетлюх, если больного с инсультом доставят в больницу:
- до 4,5 часов, то ему можно ввести препарат, который почти у 60% пациентов эффективно растворяет тромб, и этого достаточно, чтобы избежать тяжелых последствий;
- до 6 часов, это безопасное время для удаления тромба;
- до 24 часов, то только каждому 10 пациенту может быть показана такая операция.