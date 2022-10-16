В ходе опроса, проведенного по заказу компании Vitabiotics Menopace, женщины назвали положительные стороны менопаузы, в том числе отсутствие менструаций, окончание ПМС и большую уверенность в себе.

Сообщается, что опрос 1 000 женщин, которые пережили менопаузу, показал, что 34% участниц почувствовали себя свободнее, когда все закончилось. Другие преимущества включают в себя новую жизнь и ощущение более стабильного гормонального фона.

Некоторым женщинам в периоде или после менопаузы также нравился лучший секс и более высокое либидо.

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— Мы хотели показать, что, хотя менопауза может быть сложным жизненным периодом, многие женщины находят в ней положительные стороны, — отметила участница опроса телеведущая Габби Логан.

Исследование также показало, что 13% опрошенных считают менопаузу в целом положительным опытом, в то время как еще 46%, что в ней есть что-то хорошее.

Почти четверть (23%) чувствуют себя более комфортно, 18% — гораздо увереннее. 16% женщин сказали, что теперь действительно знают себя настоящую.

Но 22% считают, что их опыт менопаузы был полностью негативным из-за повышенной усталости (57%), проблем со сном (52%), увеличения веса (40%) и восприятия менопаузы, как признака того, что вы становитесь старше (43%).

Почти три четверти (73%) также считают, что о менопаузе часто говорят с обреченностью и унынием. В результате 61% считают важным поделиться своим опытом во время менопаузы, чтобы помочь разрушить табу и стереотипы.

Источник: Express