Министерство здравоохранения Украины совместно с представителями Еврокомиссии эвакуировали 19 украинцев на специализированное лечение в Норвегию и Данию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что, в частности, среди пациентов есть женщина, которая в начале марта пострадала от вражеских обстрелов под Киевом. И на сегодня находится в тяжелом состоянии и требует дальнейшего длительного лечения. Сопровождает ее сын.

Сейчас смотрят

— В целом эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которых сейчас лечить в Украине невозможно или которые нуждаются в специализированной терапии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала больных и раненых перевезли во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальным воздушных госпиталей доставили на лечение в Норвегии и Дании.

Фото: Минздрав