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Многие с тяжелыми минно-взрывными ранениями: 19 украинцев эвакуированы для лечения в Норвегию и Данию

12 июня 2022, 15:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
евакуція

Министерство здравоохранения Украины совместно с представителями Еврокомиссии эвакуировали 19 украинцев на специализированное лечение в Норвегию и Данию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что, в частности, среди пациентов есть женщина, которая в начале марта пострадала от вражеских обстрелов под Киевом. И на сегодня находится в тяжелом состоянии и требует дальнейшего длительного лечения. Сопровождает ее сын.

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— В целом эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которых сейчас лечить в Украине невозможно или которые нуждаются в специализированной терапии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала больных и раненых перевезли во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальным воздушных госпиталей доставили на лечение в Норвегии и Дании.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Дания Евакуація лікування Норвегия
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