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Желаю быстрого выздоровления! Президент посетил госпиталь в Донецкой области и наградил раненых бойцов

22 марта 2023, 15:42
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
поранені Донеччина

Президент Украины посетил госпиталь в Донецкой области, где лечатся наши раненые бойцы, в том числе и те, кто защищал Бахмут. Зеленский пообщался с военными и вручил награды: ордена “За мужество” ІІІ степени и медали “За военную службу Украине”.

Глава государства поблагодарил защитников и пожелал скорейшего выздоровления.

поранені Донеччина

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Президент также ознакомился с оборудованием в больнице, осмотрел операционный блок и реанимационное отделение.

Представителям медицинских сил ВСУ президент вручил ордена княгини Ольги ІІІ степени, Богдана Хмельницкого ІІІ степени и Даниила Галицкого.

– Вы защищаете государство на своем фронте. Благодарен вам за то, что возвращаете здоровье парням и девушкам, которые на фронте, – отметил Владимир Зеленский.

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Источник
Офис президента
Теги
Бахмут Владимир Зеленский Донецька область
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