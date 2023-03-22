Президент Украины посетил госпиталь в Донецкой области, где лечатся наши раненые бойцы, в том числе и те, кто защищал Бахмут. Зеленский пообщался с военными и вручил награды: ордена “За мужество” ІІІ степени и медали “За военную службу Украине”.
Глава государства поблагодарил защитников и пожелал скорейшего выздоровления.
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Президент также ознакомился с оборудованием в больнице, осмотрел операционный блок и реанимационное отделение.
Представителям медицинских сил ВСУ президент вручил ордена княгини Ольги ІІІ степени, Богдана Хмельницкого ІІІ степени и Даниила Галицкого.
– Вы защищаете государство на своем фронте. Благодарен вам за то, что возвращаете здоровье парням и девушкам, которые на фронте, – отметил Владимир Зеленский.