В рамках визита Ее Величества Королевы Бельгии Матильды, прошел первый семинар, посвященный опыту реформы системы психического здоровья в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что в ходе семинара федеральный координатор реформ в сфере психического здоровья Федеральной службы здравоохранения Бельгии Бернард Джейкоб и его команда поделились опытом перехода от институциональных служб психического здоровья к ориентированным на общину.
В частности, речь идет об:
- уменьшении количества коек в психбольницах и введение выездных мобильных команд;
- расширении услуг психического здоровья в первичном звене медицинской помощи;
- введении интегрированной помощи людям с более тяжелыми и хроническими заболеваниями.
— Опыт Бельгии показывает, что трансформация служб психического здоровья требует изменения культуры и отношения, а также непрерывного образования, доступного всем заинтересованным сторонам, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что команда, планирующая и внедряющая реформу психического здоровья в Бельгии, со своей стороны выразила заинтересованность ознакомиться с украинским опытом работы во время чрезвычайных ситуаций, в частности, в секторе обороны и безопасности.