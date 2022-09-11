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Бельгия готова поделиться с Украиной опытом в сфере реформы системы психического здоровья

11 сентября 2022, 12:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В рамках визита Ее Величества Королевы Бельгии Матильды, прошел первый семинар, посвященный опыту реформы системы психического здоровья в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в ходе семинара федеральный координатор реформ в сфере психического здоровья Федеральной службы здравоохранения Бельгии Бернард Джейкоб и его команда поделились опытом перехода от институциональных служб психического здоровья к ориентированным на общину.

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В частности, речь идет об:

  • уменьшении количества коек в психбольницах и введение выездных мобильных команд;
  • расширении услуг психического здоровья в первичном звене медицинской помощи;
  • введении интегрированной помощи людям с более тяжелыми и хроническими заболеваниями.

— Опыт Бельгии показывает, что трансформация служб психического здоровья требует изменения культуры и отношения, а также непрерывного образования, доступного всем заинтересованным сторонам, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что команда, планирующая и внедряющая реформу психического здоровья в Бельгии, со своей стороны выразила заинтересованность ознакомиться с украинским опытом работы во время чрезвычайных ситуаций, в частности, в секторе обороны и безопасности.

Источник
Минздрав
Теги
Бельгия Медики психічні розлади Украина
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