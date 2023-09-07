Реабилитация наших воинов — украинские волонтеры уже 9 лет подряд помогают бойцам, которые получили сложные ранения в результате боев на Востоке и Юге Украины. Одна из таких больниц — в Бостоне. Благодаря неравнодушию одного из ее хирургов-ортопедов Нила Чена сложное лечение здесь прошли уже семь украинских военных.

Нил Чен — опытный хирург-ортопед, который специализируется на сложных травмах верхних конечностей. Он вспоминает, как в 2015-м получил письмо от основательницы фонда Возрождение защитников Украины, Ирины Ващук-Дисипио. Там она рассказывала об украинском военном с чрезвычайно сложной травмой локтя.

— Он приехал в Соединенные Штаты, мы смогли позаботиться о его локте и помочь ему восстановить функции. И это было начало знакомства с другими пациентами из Украины, — рассказывает Нил Чен.

Ирина присылает доктору информацию о самых тяжелых раненых, которые имеют травмы или инфекцию верхних конечностей, и он никогда не отказывает.

До знакомства с Ириной Ващук-Дисипио, Нил Чен никак не был связан с Украиной. Но не проигнорировал ее письмо и взялся помочь.

— Когда мы видим эти травмы, которые являются сокрушительными для человека, возникает сочувствие и милосердие. Ведь часто это — молодые люди, у которых впереди вся жизнь. Поэтому мы хотим сделать все для того, чтобы улучшить их жизнь, — отметил хирург-доброволец.

Нередко к лечению украинцев доктор Чен привлекает пластических хирургов. Ведь приходится не только наращивать кости и сшивать мышцы, но и соединять нервы и мягкие ткани.

Чен говорит, что одним из его самых сложных пациентов был Роман Годурик, которого ранило в 2017 году в Луганской области.

— Щелевое ранение в плече. Оторвало и мышцу, оторвало и вырвало сустав плечевой. Лопатка не работает, потому что она висит. Ранение такое было серьезное. Оторвало плечо, — рассказывает боец Роман Годурик.

Чтобы восстановить плечо Романа, которого практически не было, американские врачи взяли часть его ноги, из которой реконструировали разрушенное плечо.

— Мы взяли часть одной из его костей и использовали для реконструкции. Нам пришлось быть очень изобретательными, — рассказал Нил Чен.

Операция в Бостоне длилась 15 часов, затем несколько чисток, вспоминает Роман.

Он может двигать и использовать руку, однако, о ранении напоминает боль.

Доктор Чен не только спасает верхние конечности украинских героев, но и сам договаривается с больницей об их бесплатном лечении. Каждый крупный американский госпиталь имеет благотворительные программы. Нил готовит все документы и ведет переговоры с администрацией и наблюдательным советом о бесплатном лечении украинцев.

— То есть мы берем все медицинские справки о помощи, которая была предоставлена, описываем всю сложность травмы, а затем проводим анализ с больницей относительно потребностей и ухода за пациентом, — говорит Нил Чен, хирург-ортопед.

Нередко украинские военные поступают к нему в тяжелом состоянии из-за инфекционных воспалений, которые сначала надо вылечить. Иногда на это уходят месяцы.

— Почва и грязь попадает в организм, она заражает кости и кожу. От этих бактерий, которые живут внутри раны, очень трудно избавиться, — отмечает Нил Чен.

Сейчас в Бостоне, рассказывает Ирина Ващук-Дисипио, лечится один боец спецподразделения Альфа из Украины. Ему уже больше года пытаются вывести инфекцию. Больница могла бы принять больше раненых, говорит Ирина, но ресурсы фонда ограничены.

— Это очень большой человеческий ресурс, восстановление каждого военного. Это встреча с врачом, это надо человеку где-то жить, что-то есть, кто-то должен за ним присматривать. И это все наш волонтерский ресурс, — говорит Ирина Ващук-Дисипио, основательница фонда Возрождение защитников Украины.

За практически восемь лет сотрудничества доктор Чен ни разу не проигнорировал обращение Ирины о помощи украинцам.