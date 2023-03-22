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Без отца остались двое детей: во время ночной атаки на Киевщину погиб водитель скорой

22 марта 2023, 13:15
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
загинув водій швидкої

Во время ночной атаки врага на Киевщину 22 марта погиб водитель скорой помощи Сергей Медведенко. Мужчина 1984 года рождения положил свою жизнь, спасая других. Без отца остались двое детей.

– Вечная память герою! Вечный ад тем, кто убивает наших мирных людей! – прокомментировали в Минздраве.

В ночь на 22 марта россияне атаковали страну дронами. Один из них попал в общежитие в городе Ржищев Киевской области. Были повреждены верхние этажи двух общежитий и корпус профессионального лицея.

Пока известно о четырех погибших, 20 человек получили ранения.

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В ночь на 22 марта российские агрессоры выпустили в общей сложности 21 беспилотник типа Shahed из Брянской области. Нашим защитникам удалось сбили 16 дронов.

Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. На данный момент известно о попадании вражеской ракеты в жилой дом в Запорожье.

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине Киевская область швидка допомога
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