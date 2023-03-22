Во время ночной атаки врага на Киевщину 22 марта погиб водитель скорой помощи Сергей Медведенко. Мужчина 1984 года рождения положил свою жизнь, спасая других. Без отца остались двое детей.

– Вечная память герою! Вечный ад тем, кто убивает наших мирных людей! – прокомментировали в Минздраве.

В ночь на 22 марта россияне атаковали страну дронами. Один из них попал в общежитие в городе Ржищев Киевской области. Были повреждены верхние этажи двух общежитий и корпус профессионального лицея.

Пока известно о четырех погибших, 20 человек получили ранения.

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В ночь на 22 марта российские агрессоры выпустили в общей сложности 21 беспилотник типа Shahed из Брянской области. Нашим защитникам удалось сбили 16 дронов.

Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. На данный момент известно о попадании вражеской ракеты в жилой дом в Запорожье.