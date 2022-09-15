Американские ученые Технологического институт в Джорджии создали технику быстрого, бескровного и безболезненного нанесения татуировок, основанную на применении микроигл.

Отмечается, что таким способом тату можно наносить самостоятельно.

— Это может быть способом не только сделать медицинские татуировки более доступными, но и создать новые возможности для косметических татуировок из-за простоты нанесения, — отметил руководитель научной работы профессор Марк Праусниц.

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Сообщается, что в татуировках обычно используются большие иглы, которые прокалывают кожу от 50 до 3 тыс. раз в минуту, чтобы нанести чернила под кожу, что является трудоемким и болезненным процессом.

Команда ученых предложила использовать микроиглы с чернилами, которые заключены в растворимую матрицу. Располагаются микроиглы по определенному шаблону, каждая из них действует как пиксель для создания татуировки любой формы, рисунка или цвета.

Отмечается, что в медицинских учреждениях татуировки иногда используются, чтобы скрыть шрамы, провести повторную лучевую терапию рака или восстановить соски после операции на груди.

Татуировки также можно использовать вместо браслетов, чтобы сообщить о серьезных заболеваниях, таких как диабет, эпилепсия или аллергия.