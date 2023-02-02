Смертность среди рожениц и новорожденных на оккупированных врагом территориях Украины увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичными показателями до начала российской военной агрессии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Действия российских оккупационных администраций приводят к дальнейшему ухудшению социально-гуманитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины, — пишет Маляр.

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В частности, по ее словам, из-за того, что все местные медицинские учреждения используются оккупантами для лечения раненых российских военнослужащих, беременные женщины лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь.

Такие искусственно созданные трудности представляют опасность жизни и здоровью рожениц и новорожденных, констатирует заместитель министра.

Источник: Анна Маляр