Национальный институт рака, который расположен в столице Украины, пытается выполнять свою основную функцию – лечение онкологических больных, — даже в сложнейших условиях войны.

Как это происходит, авторитетному изданию The Gaurdian рассказал главный врач ведущей онкологической больницы Украины, специалист по колоректальному раку Андрей Безносенко.

— На момент начала войны, когда 24 февраля войска РФ вторглись на территорию Украины, в Национальном институте рака проходили лечение 450 пациентов, 40 из которых — детьми, выздоравливающие после операции, химиотерапии или трансплантации костного мозга, — говорит Андей Безносенко.

По его словам, вскоре Институту пришлось действовать не только как лечебному учреждению, но и в качестве убежища для больных, которые не могли вернуться в родные места — Мариуполь, Херсон, а также в города под Киевом, которые либо бомбили, либо оккупировали. Институт стал единственным местом, где они могли остаться.

Национальный институт рака, основанный в 1920 году, является одним из старейших и авторитетнейших медицинских учреждений Украины. До вторжения здешние врачи, имевшие доступ к не имеющим аналогов в Украине операционным, ежегодно лечили более 25 тыс. онкологических больных и проводили 8 тыс. операций.

— Первые дни вторжения внесли неопределенность в наш привычный ритм работы. Четверть наших сотрудников не смогла выйти на работу или была вынуждена перевезти свои семьи на запад Украины, — рассказывает главврач.

По его словам, несколько врачей также были призваны или добровольно отправились воевать на передовую. Импровизированные койки быстро заполнили коридоры, расположенные в глубине здания, чтобы защитить пациентов от ракетных ударов. Из-за нехватки мест стало сложно принимать новых пациентов.

Ко второй неделе, по словам Безносенко, врачи и пациенты начали адаптироваться. Там, где это было возможно, детей эвакуировали в Польшу, а взрослых пациентов с востока перевели в медицинские учреждения на западе страны.

Но почти через два месяца после начала войны 85% сотрудников возобновили работу в Киеве. Многие переехали в помещения Института. Это было удобно в том смысле, что есть возможность не только заниматься непосредственной лечением, но и проводить онлайн-конференции с врачами из других стран, анализировать профессиональную ситуацию в онкологии.

Волонтеры Института также создали круглосуточную горячую линию, которая предлагает психологическую помощь больным раком.

Большое количество украинских больных раком вместе с 5 млн беженцев оказались в Польше, Германии, странах Балтии и других странах в поисках лечения.

Многие бежали, не имея возможности сначала получить свои медицинские записи. Несмотря на обстоятельства, Институт смог обеспечить их оцифрованными копиями документов, а иногда даже проводить консультации дистанционно.

По оценкам Безносенко, от 15% до 20% украинских больных раком были вынуждены прекратить лечение в результате российского вторжения.

Тем временем медики из украинской диаспоры со всего мира организуют отправку материалов в институт. Более 2 000 флаконов Keitrude, одного из самых дорогих противораковых препаратов в мире — одна доза стоит более $5 тыс., недавно были получены бесплатно в виде пожертвования.

Но киевские врачи говорят, что они занимаются не только диагностикой и лечением рака. Они обращаются в ведущие онкологические центры США с просьбой принять и обучить украинских онкологов, бежавших от войны, большинство из которых женщины, поскольку большинству мужчин запрещено покидать страну.

По словам главного врача, его команда также документирует опыт и уроки, которые они извлекли из лечения рака во время войны, для будущих исследований в интересах международного медицинского сообщества.

— Мы обязаны это сделать, — говорит он.

И отмечает, что лучше бы это больше никогда не понадобилось. Тем не менее специалисты должны хотя бы знать о том, как это удалось сделать украинским онкологам, у которых, к сожалению, не было доступа к урокам, извлеченным врачами из Сирии или Афганистана.

Ситуация для больных раком на востоке Украины остается тяжелой. По словам Безносенко, два онкологических диспансера, один в Харькове и один в Мариуполе, были полностью разрушены российскими ракетными ударами и вынуждены были прекратить свою деятельность.

По его словам, российская армия также не предоставляет гуманитарные коридоры из оккупированных районов для больных раком, нуждающихся в лечении. Онкологические отделения в Чернигове, Сумах и Николаеве неоднократно подвергались ракетным ударам, но продолжают принимать больных.

Даже в мирное время онкологи ведут ежедневную борьбу с беспощадной и непредсказуемой болезнью. В этом смысле эти врачи были уже закалены в боях. С помощью мирового медицинского сообщества они чувствуют себя готовыми к долгому пути. Украинцы, по словам Безносенко, на века будут помнить помощь, которую получили в это страшное время.

Фото: Национальный институт рака