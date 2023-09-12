Министерство здравоохранения не против продажи средств экстренной контрацепции без рецепта, но выступает за установление возрастных ограничений для покупателей этих препаратов.

В ведомстве признают право женщины прекратить нежелательную беременность, особенно если речь идет о случаях сексуального насилия.

Однако учитывая, что все средства экстренной контрацепции являются гормональными, они могут существенно повлиять на здоровье и самочувствие женщины. Именно поэтому сейчас препараты доступны только по рецепту.

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Стоит отметить, что это решение производителя, который зарегистрировал средства экстренной контрацепции в Украине. Хотя некоторые из них уже рассматривают предложение Минздрава перерегистрировать их как безрецептурные.

По предварительным данным, процедура перерегистрации каждого препарата продлится примерно месяц.