Сомнительного происхождения препарат для лечения коронавирусной инфекции Молнупиравир появился в аптечной сети Хмельницкого. Такую информацию получило Министерство здравоохранения Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, Минздрав не давал разрешения на продажу подобного препарата.

— Молнупиравир, который есть в продаже, не зарегистрирован в Украине, следовательно, продавать его в свободном доступе запрещено, — отметил чиновник.

Он особо подчеркнул, что лекарство скорее всего является подделкой и может быть опасно для здоровья и жизни пациентов.

Александр Комарида информировал, что в настоящее время у Минздрава нет в планах реализовывать через аптеки зарегистрированный в Украине Молнупиравир.

Препарат пациенты будут получать бесплатно и исключительно по назначению семейного врача.

Заместитель министра также объяснил, что продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных прав и наказывается в соответствии с законодательством.

Напомним, что полученный Украиной в объеме 60 тыс. курсов препарат для лечения коронавирусной инфекции Молнупиравир уже распределен по регионам и скоро будет доставлен в лечебные учреждения.