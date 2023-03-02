Врачи во Львове с роботом-хирургом Da Vinci удалили женщине опухоль размером 7х8 см всего через несколько проколов. Это 45 роботическое вмешательство в больнице Святого Пантелеймона.

Пациентка – 46-летняя львовянка. К врачам обратилась из-за боли внизу живота и спины. На МРТ медики увидели большую опухоль.

Фибротекома яичника – доброкачественная опухоль, которая чаще всего встречается у женщин в предклимактерическом периоде. Если своевременно ее не удалить, становится злокачественной.

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Чтобы выполнить вмешательство с минимальным травматизмом для пациентки, хирурги решили задействовать робота Da Vinci. Всего три прокола вместо большого разреза, сверхточные движения микроинструментами, полтора часа – и медики ювелирно удалили фибротекому.

После операции пациентка чувствует себя хорошо. Уже на вторые сутки ее выписали.

Медицинские команды 1 ТМО Львова продолжают осваивать новые технологии и получать наилучший опыт оперативных вмешательств для еще более качественной и современной медицинской помощи.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова