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Без вскрытия грудной клетки: в Украине проведены уникальные операции на сердце

26 октября 2023, 11:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція
Источник: Pixabay

Команды медиков Волынской и Винницкой областей провели операции на сердце по уникальной малоинвазивной методике, позволяющей заменить поврежденный аортальный клапан без раскрытия грудной клетки и без остановки сердца. 

— Эта процедура называется TAVI (в переводе с англ. – транскатетерная имплантация аортального клапана). Обычно ее выполняют в лучших клиниках мира, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что делиться опытом с коллегами из Винницкой и Волынской области приехали врачи киевского Центра детской кардиологии. Столичные кардиохирурги уже не первый год подобным образом спасают жизнь тяжелых пациентов.

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Сообщается, что первые две операции провели специалисты на базе Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова. Пациенткам было невозможно провести классическую операцию на сердце из-за сложных сопутствующих заболеваний и высокого риска негативного результата.

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— Но и без хирургического вмешательства было не обойтись. Единственный выход – сверхсложная операция по методике TAVI. Ее применение в этом случае позволило подарить пациенткам шанс на долгую и полноценную жизнь, — говорится в сообщении.

Затем команда кардиохирурга Глеба Емца отправилась на Волынь. Там вместе со специалистами Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения была проведена первая в области процедура TAVI.

Пациентом стала женщина, которой отказали в открытой операции на сердце. Поддержать маму приехали два сына-военных, которых ради этого отпустили с фронта. К счастью, операция прошла удачно.

— Распространение таких современных методов лечения и обучение специалистов в регионах – важнейшая составляющая развития медицины в целом и кардиохирургии в частности, — отмечают в Минздраве.

И уточняют: киевский Центр детской кардиологии и кардиохирургии проводит такие операции еще с 2016 года. Он одним из первых в Украине стал использовать TAVI. И теперь имеет возможность обучать этой методике коллег со всей страны.

Источник
Минздрав
Теги
Винницкая область Волинська область Медики Операция Серце
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