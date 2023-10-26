Команды медиков Волынской и Винницкой областей провели операции на сердце по уникальной малоинвазивной методике, позволяющей заменить поврежденный аортальный клапан без раскрытия грудной клетки и без остановки сердца.

— Эта процедура называется TAVI (в переводе с англ. – транскатетерная имплантация аортального клапана). Обычно ее выполняют в лучших клиниках мира, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что делиться опытом с коллегами из Винницкой и Волынской области приехали врачи киевского Центра детской кардиологии. Столичные кардиохирурги уже не первый год подобным образом спасают жизнь тяжелых пациентов.

Сообщается, что первые две операции провели специалисты на базе Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова. Пациенткам было невозможно провести классическую операцию на сердце из-за сложных сопутствующих заболеваний и высокого риска негативного результата.

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— Но и без хирургического вмешательства было не обойтись. Единственный выход – сверхсложная операция по методике TAVI. Ее применение в этом случае позволило подарить пациенткам шанс на долгую и полноценную жизнь, — говорится в сообщении.

Затем команда кардиохирурга Глеба Емца отправилась на Волынь. Там вместе со специалистами Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения была проведена первая в области процедура TAVI.

Пациентом стала женщина, которой отказали в открытой операции на сердце. Поддержать маму приехали два сына-военных, которых ради этого отпустили с фронта. К счастью, операция прошла удачно.

— Распространение таких современных методов лечения и обучение специалистов в регионах – важнейшая составляющая развития медицины в целом и кардиохирургии в частности, — отмечают в Минздраве.

И уточняют: киевский Центр детской кардиологии и кардиохирургии проводит такие операции еще с 2016 года. Он одним из первых в Украине стал использовать TAVI. И теперь имеет возможность обучать этой методике коллег со всей страны.