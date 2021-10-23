С завтрашнего дня, 24 октября, в общественный транспорт, курсирующий в Черновицкой области, будут пускать только при наличии Covid-сертификата. Об этих и других усиленных карантинных мерах сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

— Мы буквально в шаге от вхождения в красную зону эпидемической опасности, — заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он также отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди населения области ухудшается с каждым днем. Статистика новых случаев Covid-19 выглядит удручающе.

В этих условиях попытаться избежать полного локдауна можно только одним способом – усилить ограничительные меры, подчеркнул глава Черновицкой ОГА.

И такое решение было принято сегодня, 23 октября, на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно этого документа, посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других заведений с завтрашнего дня будет возможно только при наличии либо Covid-сертификата, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста, либо экспресс-теста. Последние два свидетельства действительны в течение 72 часов.

В области также будет запрещено проведение массовых мероприятий, кроме автоконцертов, автокинотеатров или других подобных форматов, не предполагающих тесный контакт между участниками.

Соблюдение карантинных ограничений будут контролировать специальные группы.