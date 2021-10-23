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Без Covid-сертификата не уедешь: с 24 октября на Буковине без прививки не пустят в транспорт

23 октября 2021, 19:59 Вікторія Яснопольська
девушка в маске
Источник: Depositphotos

С завтрашнего дня, 24 октября, в общественный транспорт, курсирующий в Черновицкой области, будут пускать только при наличии Covid-сертификата. Об этих и других усиленных карантинных мерах сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

— Мы буквально в шаге от вхождения в красную зону эпидемической опасности, — заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он также отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди населения области ухудшается с каждым днем. Статистика новых случаев Covid-19 выглядит удручающе.

В этих условиях попытаться избежать полного локдауна можно только одним способом – усилить ограничительные меры, подчеркнул глава Черновицкой ОГА.

И такое решение было принято сегодня, 23 октября, на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно этого документа, посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других заведений с завтрашнего дня будет возможно только при наличии либо Covid-сертификата, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста, либо экспресс-теста. Последние два свидетельства действительны в течение 72 часов.

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В области также будет запрещено проведение массовых мероприятий, кроме автоконцертов, автокинотеатров или других подобных форматов, не предполагающих тесный контакт между участниками.

Соблюдение карантинных ограничений будут контролировать специальные группы.

Источник
УНН
Теги
Вакцинация , Карантин , Коронавірус Covid-19 , ОДА , Чернівці
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