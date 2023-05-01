Во время действия статуса военного положения на территории Украины внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получать медицинскую помощь по месту фактического пребывания без заключения декларации.

Об этой в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен отметил, что ВПЛ имеют право на оказание необходимой медпомощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, а также на обеспечение лекарственными средствами в случаях и порядке, определенных законодательством (статья 9 Закона Украины “Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц”).

Лубинец обратил внимание, что ВПЛ имеют также право обратиться в учреждение здравоохранения по собственному выбору. Для этого следует написать заявление на имя главного врача с просьбой поставить на учет по месту фактического проживания.

Документом, подтверждающим место жительства, является справка о взятии на учет ВПЛ.

Кроме того, внутренне перемещенное лицо, нуждающееся в специализированной медпомощи, должно обратиться в территориальное учреждение здравоохранения и получить направление в медицинское учреждение соответствующего профиля.

Напомним, что в Украине официально зарегистрировано 4 857 200 внутренне перемещенных лиц.

Источник: Дмитрий Лубинец