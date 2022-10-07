В Изюме открылся госпиталь Samaritan’s Purse, который безвозмездно предоставляет все самые необходимые медицинские услуги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.
По его словам, в госпитале доступны:
- диагностика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний;
- общая оценка и предоставление услуг по репродуктивному здоровью; травматология;
- круглосуточная служба неотложной помощи;
- 30 стационарных коек.
— Имеем уникальную возможность воспользоваться услугами высококвалифицированных иностранных специалистов и позаботиться о своем здоровье. Все бесплатно, — отмечает Владимир Мацокин.
Он приглашает не медлить с посещением медиков, поскольку госпиталь развернут в городе временно. Адрес: ул. Соборная, 46а (магазин Виктория).
По словам заместителя городского головы, после приема у врача выдаются бесплатные лекарства.
Наша справка: Samaritan’s Purse — международная неправительственная некоммерческая гуманитарная организация евангельских христиан. Наименование организации основано на новозаветной притче о добром самаритянине, которую Иисус использует, чтобы научить людей второй заповеди — возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Источник: Владимир Мацокин