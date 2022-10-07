В Изюме открылся госпиталь Samaritan’s Purse, который безвозмездно предоставляет все самые необходимые медицинские услуги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

По его словам, в госпитале доступны:

диагностика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний;

общая оценка и предоставление услуг по репродуктивному здоровью; травматология;

круглосуточная служба неотложной помощи;

30 стационарных коек.

— Имеем уникальную возможность воспользоваться услугами высококвалифицированных иностранных специалистов и позаботиться о своем здоровье. Все бесплатно, — отмечает Владимир Мацокин.

Он приглашает не медлить с посещением медиков, поскольку госпиталь развернут в городе временно. Адрес: ул. Соборная, 46а (магазин Виктория).

Сейчас смотрят

По словам заместителя городского головы, после приема у врача выдаются бесплатные лекарства.

Наша справка: Samaritan’s Purse — международная неправительственная некоммерческая гуманитарная организация евангельских христиан. Наименование организации основано на новозаветной притче о добром самаритянине, которую Иисус использует, чтобы научить людей второй заповеди — возлюби ближнего твоего, как самого себя.

Источник: Владимир Мацокин