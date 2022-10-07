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Бесплатные диагностика, лечение, лекарства: в Изюме открыт временный госпиталь

7 октября 2022, 11:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В Изюме открылся госпиталь Samaritan’s Purse, который безвозмездно предоставляет все самые необходимые медицинские услуги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

По его словам, в госпитале доступны:

  • диагностика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний;
  • общая оценка и предоставление услуг по репродуктивному здоровью; травматология;
  • круглосуточная служба неотложной помощи;
  • 30 стационарных коек.

— Имеем уникальную возможность воспользоваться услугами высококвалифицированных иностранных специалистов и позаботиться о своем здоровье. Все бесплатно, — отмечает Владимир Мацокин.

Он приглашает не медлить с посещением медиков, поскольку госпиталь развернут в городе временно. Адрес: ул. Соборная, 46а (магазин Виктория).

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По словам заместителя городского головы, после приема у врача выдаются бесплатные лекарства.

Наша справка: Samaritan’s Purse — международная неправительственная некоммерческая гуманитарная организация евангельских христиан. Наименование организации основано на новозаветной притче о добром самаритянине, которую Иисус использует, чтобы научить людей второй заповеди — возлюби ближнего твоего, как самого себя.

Источник: Владимир Мацокин

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