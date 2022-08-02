В польском Кракове с 1 августа начали бесплатное проведение медицинских осмотров детей из Украины, которые оказались на территории страны после 24 февраля в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Сообщается, что проект проходит под патронатом ЮНИСЕФ и, по предварительным данным, принять в нем участие смогут порядка 900 украинских детей.

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Отмечается, что граждане Украины, которым не исполнилось 18 лет, в рамках проекта смогут пройти общие медосмотры, которые включают измерение артериального давления, общие анализы, а также тестирование на анти-HBs, анти-HCV, антитела против ВИЧ, определение уровней лейкоцитов, сывороточного глобулина, витамин D3 и ТТГ.

Медицинские осмотры организованы на базе специализированной больницы имени Стефана Жеромского в Кракове — в одном из самых больших медицинских центров Польши.

Записаться можно по телефону 12 622 96 12 с 10.00 до 12.00 или на сайте, на который можно зайти по этой ссылке.

Источник: Radio Poland