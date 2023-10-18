Пациенты получили от Национальной службы здоровья очень необходимую и неожиданную поддержку — отныне в телефон можно загрузить программу, которая станет гидом в системе медицинских гарантий.
Какие услуги можно получить у семейного врача, терапевта или педиатра, какие бесплатные анализы и препараты доступны, а еще — как написать жалобу в случае нарушения прав пациента.
На все эти и многие другие вопросы можно будет найти ответ прямо в собственном телефоне.
Если вы не знакомы с программой медицинских гарантий и ее преимуществами, онлайн-гид даст подробную информацию и о программе, и о пакетах медицинских услуг, которые существуют и оплачиваются государством.
Онлайн-гид подробно расскажет:
- какие услуги можно получить у врача первичной медицинской помощи;
- какие лекарства входят в программу “Доступные лекарства” и как их получить бесплатно или с частичной доплатой;
- как подать жалобу в случае нарушения прав пациента на бесплатные медицинские услуги;
- какие лабораторные и диагностические исследования доступны бесплатно.
Относительно последнего пункта, то Центр общественного здоровья отмечает, что бесплатные анализы и исследования интересуют людей больше всего.
Не все знают, что каждый пациент, подписавший декларацию с врачом первичной медицинской помощи, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований.
Непосредственно на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.
Бесплатно можно пройти:
- инструментальную диагностику — электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха;
- получить направление на консультацию врача-специалиста;
- пройти скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
- провериться на ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, которые передаются половым путем.
Кроме того, пакет включает общий анализ крови, мочи, уровня холестерина и глюкозы в крови.
Отмечается, что онлайн-гид постоянно будет обогащаться новой актуальной и полезной для пациента информацией.
Загрузить онлайн-гид можна по ссылке.
Источник: Центр громадського здоров’я