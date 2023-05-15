Если назначено хирургическое вмешательство, не стоит искать в интернете, сколько будет стоить операция.

Хирургические операции бесплатны во всех медучреждениях Украины, которые имеют соответствующий договор с НСЗУ. Причем место регистрации пациента значения не имеет.

Поэтому в интернете стоит искать только больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету медицинских услуг Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях.

Нужную информацию можно найти на официальном сайте НСЗУ, или позвонив на горячую линию — 16-77.

Для получения плановой хирургической помощи пациент должен иметь направление от семейного врача, терапевта или педиатра.

А если нужна неотложная операция, и больного доставила в медицинское учреждение бригада экстренной медицинской помощи, его будут оперировать без всякого направления. Так же, если при угрожающем состоянии пациент обратится сам в указанное медицинское учреждение.

Пакет медицинских услуг Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях предусматривает, что в стационаре больному гарантируются все необходимые предоперационные обследования, современное обезболивание, интенсивная терапия и реанимация в случае необходимости.

И, конечно, обеспечение лекарствами из Нацперечня и теми, которые закуплены за счет других программ.

В программу включено и питание больного на период лечения в стационаре.