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Бесплатные средства интимной гигиены будут выдавать женщинам в Шотландии

14 августа 2022, 14:39
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
женщина
Источник: Pixabay

С 15 августа в Шотландии вступает в действие закон о праве на бесплатный доступ к средствам интимной гигиены.

Согласно закону, девушки и женщины имеют право на свободный доступ к санитарным изделиям в общественных зданиях.

– Люди вынуждены делать тяжелый выбор из-за кризиса стоимости жизни. Предоставление доступа к бесплатным средствам гигиены имеет основное значение для равенства и достоинства и устраняет финансовые барьеры для доступа к ним, — отметил министр соцполитики Шон Робинсон.

Согласно закону, местные чиновники и деятели образовательных услуг обязаны бесплатно предоставлять товары для месячных всем нуждающимся.

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Также, нуждающиеся в средствах интимной гигиены могут воспользоваться ближайшим пунктом выдачи с помощью мобильного приложения PickupMyPeriod, запущенного социальным проектом Hey Girls при поддержке правительства Шотландии.

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Источник
Deutsche Welle
Теги
Гігієна Шотландия
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