Война в Украине привела к массовой миграции людей, спасающихся от обстрелов и военных действий. Целые семьи меняют место жительства, или временно снимают жилье в более безопасном регионе.

Обстоятельства заставляют людей искать доступные как с финансовой точки зрения, так и с логистических возможностей, медицинские учреждения и аптеки, которые оказывают многопрофильную помощь.

Далее — перечень частных медучреждений и аптек, которые подставили украинцам плечо в трудное время.

Медицинские учреждения

Британский офтальмологический центр круглосуточно бесплатно лечит всех граждан Украины, которые получили ранения или травмы глаз, а также имеют острые заболевания глаз, требующие неотложной помощи.

Материалы для лечения предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Пациентов принимают по предварительной записи, можно получить и консультацию онлайн.

Детали по тел.: +38 (044) 230-70-60, +38 (044) 230-70-70-70, +380 (066) 499-96-66 или на сайте.

Медпрофцентр в Борисполе помогает тем, кто физически не может дойти или доехать до врачей. Специалисты имеют опыт дистанционной медицины. Для получения помощи онлайн надо загрузить приложение.

Выбирай врача и общайся в формате онлайн звонка или в чате. Все онлайн-консультации полностью бесплатные.

Детали по тел.: +38 (099) 617-15-95, +38 (093) 617-99-99,+38 (096) 179-19-37 или на сайте.

Стоматологическая клиника “Kushnir Dental Office” в рамках благотворительной инициативы “Боль — лишняя” предоставляет бесплатную стоматологическую помощь украинским защитникам. Бесплатными медицинскими услугами гарантированно могут воспользоваться военнослужащие для лечения острого кариеса, острого пульпита и периодонтита (лечение корневых каналов), удаления зубов, при острых формах заболеваний десен.

Детали по тел.: +38 (063) 53-81-568, +38 (073) 53-81-568 или на сайте.

Добробут запускает отделение реабилитации и бесплатную программу лечения для военных.

Команда реабилитационного отделения занимается восстановлением после травм и операций на опорно-двигательном аппарате, лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и болевых синдромов, реабилитацией спортсменов, восстановлением после боевых травм, коррекцией нарушений осанки.

Пациенты могут получить консультативную помощь, физиотерапию, мануальную и двигательную терапию.

Заявки рассматривает специальная медицинская комиссия.

Детали по тел.: +38(097) 495 — 28-88, +38(044)495- 28-88 или на сайте.

Лаборатории и аптеки

Аптека АНЦ вместе с медицинской лабораторией ДІЛА предоставляют 20% скидку на свои услуги по всей Украине.

Чтобы воспользоваться промокодом и получить скидку 20% на исследования в июле:

выберите необходимое вам исследование;

посетите удобную вам лабораторию ДІЛА;

заблаговременно при оформлении заказа на кассе Лаборатории ДІЛА назовите промокод ANC20.

Медицинская лаборатория ДІЛА и Аптека АНЦ оставляют за собой право изменять условия и сроки проведения акции.

Бесплатная справка: 5900 или на сайте.

Аптечный холдинг АНЦ присоединился к гуманитарной платформе “еДопомога”.

Благодаря этому партнерству каждый клиент сети АНЦ или неравнодушный украинец имеет возможность поддержать лекарствами семьи, которые сейчас находится в трудном положении и оставили свои заявки на платформе. Для этого нужно: оформить подписку “еДопомога” номиналом 300, 500 или 1000 грн. в аптеках: АНЦ, Копейка, Шар@ и Благодия.

Благодаря оформленным подпискам нуждающиеся семьи смогут приобрести необходимые лекарства в любой из более 1100 аптек АНЦ по всей Украине.

Детали здесь.

ГП “Медзакупки” предлагает получить бесплатно лекарства для онкобольных, если они отсутствуют в больнице пациента.

Для этого необходимо собрать все документы, подтверждающие заболевание и необходимость в конкретном препарате. Далее проверить, в каких больницах есть остатки препарата, закупленного централизованно — с помощью этого сайта, или по тел. +38 (063) 651-90-25

При возможности переехать, — со всеми документами, обследованиями и назначениями обратиться в больницу, где есть препарат, и получить его там. Предварительно обязательно нужно связаться с учреждением и уточнить, смогут ли вас там принять.

Если переехать нет возможности, — обратитесь к главному врачу медучреждения, где вы проходите лечение, с заявлением об обеспечении вас необходимым лечением, которое входит в гарантированный пакет услуг.

Бесплатная медицинская онлайн помощь

Doctor Online. Украино-американская компания. Врачи консультируют в режиме чата, в Андроид-версии есть также аудио/видео. 200+ врачей из частных и коммунальных медицинских учреждений (Адонис, институт Амосова и т.д.) готовы помочь.

Доступ здесь.

Viveo. Это международная платформа, которая сейчас привлекает врачей со всего мира, чтобы бесплатно консультировать украинцев на трех языках — украинском, русском и английском.

Кстати, эта инициатива обязана своим появлением бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Илвесу.

Здесь все подробно описано и есть возможность загрузить приложения.