Украинцы, получившие временный вид на жительство в Литве по гуманитарным соображениям, могут получать бесплатную медицинскую помощь.
Безвозмездно украинцам предоставляют следующие медицинские услуги:
- услуги скорой помощи и здравоохранения,
- медицинскую реабилитацию раненых на войне,
- прививку от Covid-19.
Для того чтобы иметь возможность получать медицинскую помощь, украинцам нужно в регистрационном центре получить карту, где указан персональный код электронной истории здоровья ESI.
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Этот код позволяет идентифицировать человека для получения медицинских услуг и лекарств по рецепту – его нужно показывать в медицинских учреждениях и аптеках.
Получившим убежище из Украины Литва обеспечивает бесплатные медицинские услуги, среди которых:
- неотложная медицинская помощь,
- осмотр и медицинская помощь во время беременности и родов,
- другие медицинские услуги, неоказание которых может привести к ухудшению здоровья и необходимости неотложной медицинской помощи.
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Подробнее о медицинской помощи в Литве можно узнать по ссылке: https://moz.gov.ua/litovska-respublika