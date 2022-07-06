Украинцы, получившие временный вид на жительство в Литве по гуманитарным соображениям, могут получать бесплатную медицинскую помощь.

Безвозмездно украинцам предоставляют следующие медицинские услуги:

услуги скорой помощи и здравоохранения,

медицинскую реабилитацию раненых на войне,

прививку от Covid-19.

Для того чтобы иметь возможность получать медицинскую помощь, украинцам нужно в регистрационном центре получить карту, где указан персональный код электронной истории здоровья ESI.

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Этот код позволяет идентифицировать человека для получения медицинских услуг и лекарств по рецепту – его нужно показывать в медицинских учреждениях и аптеках.

Получившим убежище из Украины Литва обеспечивает бесплатные медицинские услуги, среди которых:

неотложная медицинская помощь,

осмотр и медицинская помощь во время беременности и родов,

другие медицинские услуги, неоказание которых может привести к ухудшению здоровья и необходимости неотложной медицинской помощи.

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Подробнее о медицинской помощи в Литве можно узнать по ссылке: https://moz.gov.ua/litovska-respublika