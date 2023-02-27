Министерство здравоохранения Украины утвердило новый Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Он вступает в силу 27 февраля 2023 года.

В программу реимбурсации включено 21 торговое наименование иммуносупрессивных лекарственных средств. 15 из них полностью бесплатны, шесть – с частичной доплатой.

Чтобы получить назначение лекарственных средств и рецепты по программе реимбурсации, следует обратиться к трасплант-координаторам в трансплантационных центрах. Лекарственные средства по рецептам можно получить в аптечных заведениях, заключивших договор с НСЗУ.

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Внимание! По программе реимбурсации врачи указывают международное непатентованное название с указанием формы выпуска и курса лечения, а пациенты в аптеках выбирают те торговые наименования, которые им нужны.

Как в трансплантационном периоде получить лекарство

Пациенту после пересадки органа в трансплантационном центре подбирают поддерживающую медикаментозную терапию.

Трансплант-координатор вносит медицинскую информацию в электронную систему здравоохранения, создает план лечения, выписывает электронный рецепт и дает направление на плановое обследование через три месяца для определения необходимости изменения плана лечения.

Через три месяца после трансплантации пациент сдает анализы. На основе показателей анализов трансплант-координатор определяет потребность в изменении курса лечения или выписывает новый рецепт по созданному ранее плану лечения.

Для подбора нового курса лечение пациента направляют в стационар.

Если пациент уже имеет подобранную терапию

Пациент, перенесший трансплантацию ранее (6-12 месяцев) должен обратиться к трансплант-координатору с выпиской или назначением лекарственных средств. На основании выписки из стационара или плана лечения координатор повторно назначит лекарство по программе реимбурсации и выпишет электронный рецепт. Лекарственное средство, дозировка и курс лечения устанавливаются на основе первичного назначения в плане лечения.

Пациенты, которым проводили трансплантацию за границей и имеющие на руках соответствующие документы, также должны обратиться к трансплант-координатору в трансплантационный центр.

Источник: НСЗУ