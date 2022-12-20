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Безвозмездную психологическую помощь украинцы могут получить у семейного врача

20 декабря 2022, 15:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач
Источник: Depositphotos

Из-за войны потребность в услугах, касающихся психического здоровья украинцев выросла в разы. Международная практика свидетельствует о том, что проблемы с психическим здоровьем можно решать на  первичном уровне медицинской помощи.

За безвозмездной психологической помощью отныне можно обращаться к врачам первичного звена, сообщает Национальной службы здоровья (НСЗУ).

В Украине внедрен пакет Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи, которое позволяет получить психологическую помощь на бесплатной основе.

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— Предоставляют ее медицинские учреждения, заключившие с НСЗУ договор на новый пакет. Именно в них врачи первички прошли необходимую подготовку и готовы оказывать психологическую помощь, — уточнили в НСЗУ.

В безвозмездную психологическую помощь входит:

  • Базовая психологическая помощь, составление плана ведения и лечения внутри своей компетенции.
  • Оценка клинического состояния пациента, в том числе физического и психологического, чтобы выявить тревожные состояния, депрессии и другие нарушения психического здоровья.
  • При необходимости врач направит на проведение лабораторных и инструментальных исследований или направит на консультацию врачу-психиатру.
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Как найти медучреждение, где оказывают психологическую помощь

Найти медучреждение, которое предоставляет такие услуги, можно:

  • на дашборде НСЗУ “Заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий” по ссылке: https://cutt.ly/y0Plvco.
  • позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 – оператор подскажет, где ближайшее к вам медучреждение требуется бесплатной услугой.

Источник: НСЗУ

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