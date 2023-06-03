С помощью простого анализа крови ученые надеются выявлять более 50 видов онкологических заболеваний на ранних стадиях — еще до появления симптомов.

Британские и американские ученые заинтересовались феноменом химических составляющих, которые попадают в кровь из опухоли и впоследствии оставляют след в ДНК. Тест, получивший название Галерея, как раз и ищет эти изменения в генетическом коде ДНК.

Британские ученые сообщают, что среди пяти тысяч пациентов из Англии и Уэльса, тест безошибочно выявил рак в двух случаях из трех. В 85% случаев он также правильно определил локализацию опухоли.

— Раннее выявление рака жизненно важно, и этот тест может помочь нам спасти тысячи жизней, — говорит глава департамента онкологии NHS Питер Джонсон.

Сегодня, чтобы, к примеру, выявить причину стремительной потери веса, пациент должен пройти кучу обследований. А Галерея позволит либо исключить онкологический диагноз, либо подтвердить его с помощью лишь одного анализа крови.

Пока, к сожалению, тест не дает стопроцентной гарантии правильной интерпретации полученных данных. К примеру, у 2,5% участников испытаний тесты не выявили рак, хотя впоследствии его диагностировали с помощью традиционных методов — сканирования и биопсии.

Разработчики Галереи намерены именно устранению этой проблемы уделить больше всего внимания.

Ученые отмечают, что работа над методикой еще не завершена. Но уже после первой стадии испытаний можно утверждать, что количество спасенных пациентов возрастет.

Источник: ВВС News Україна