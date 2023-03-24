Сотни бойцов месяцами не могут оформить статус участника боевых действий или инвалидность. То же самое касается оформления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Чернев.

— Их гоняют из кабинета в кабинет, требуют кучу справок и бумажек, многие из которых вообще не нужны. Часто свой отпуск бойцы вынуждены тратить не на общение с близкими, а на бюрократическую волокиту, — отмечает Чернев.

Читайте также: После двух тяжелых ранений и сложной реабилитации защитник Украины снова готов встать в строй

Сейчас смотрят

Народный депутат сообщил, что уже зарегистрировал законопроект № 9141, который освобождает наших защитников от унизительного марафона с оформлением.

Согласно проекту закона, чиновники должны будут самостоятельно истребовать у ответственных органов или лиц документы, необходимые для предоставления статуса, если такие документы не были поданы на рассмотрение комиссии заявителем.

При этом ответственный орган или лицо, обладающие необходимыми документами, обязаны будут предоставить ответ на запрос не позднее, чем через тридцать дней от даты его поступления, констатирует автор законопроекта.

Источник: Егор Чернев