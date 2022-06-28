Украинцы, даже несмотря на тяготы и лишения военного времени, все же собрали $2 050 000 на спасительный укол Zolgensma маленькому Дмитрику Басову.

О том, что сбор средств закрыт сообщили родители малыша на странице в Facebook Благотворительная организация Басов Дмитро — СМА1.

— Сегодня мы переполнены эмоциями и еще не до конца верим в такие желанные слова! Наш сбор закрыт! Дима вытащил счастливый билет — укол Zolgensma!

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Zolgensma — препарат генной терапии, разработанный для лечения больных проксимальной спинальной мышечной атрофией (СМА), вызванной нарушением в гене SMN1.

Высокая стоимость препарата объясняется тем, что на его разработку, проведение доклинических и клинических исследований уходят огромные деньги, а потребителей лекарства не так много, ведь больных СМА на самом деле очень мало.

— Мы безгранично благодарны всем, кто шел вместе с нами по этому тернистому пути и верил в закрытие сбора! Вы давали нам силы не останавливаться и идти к цели вместе, — написали растроганные родители.

Они уверены: нужно обязательно верить в свою самую заветную мечту. И она непременно сбудется.

Источник: Благотворительная организация Басов Дмитро — СМА1