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Больше $8 за 10 штук: в Южной Корее продаются защитные маски только для носа

3 февраля 2022, 10:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Южной Корее поступила в продажу антивирусная маска, которая складывается так, что закрывает только нос, то есть ее можно продолжать носить во время еды и питья.

Называется новинка “коск”, от корейского слова “ко”, обозначающего нос. Ее можно приобрести в интернет-магазине за $8,13 за десять штук или упаковку из трех масок разных цветов за $1,65.

Коск предназначены для ношения под обычной маской, закрывающей рот, которую можно снять, когда вы обедаете вне дома.

Необычные маски привлекли большое внимание в сети. Пользователи неоднозначно оценили коск. Вот некоторые из комментариев:

    • А они чайники из шоколада не продают случайно?
    • Глупость следующего уровня!
    • Ничем не отличается от людей, которые носят маски ниже носа.

Тем не менее, некоторые исследования показали, что нос — самый легкий путь проникновения коронавируса в организм, поэтому ношение маски для носа может быть не таким нелепым, как кажется.

— Странная идея, но лучше, чем ничего, — оценила маску для носа профессор-эпидемиолог Кэтрин Беннетт.

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Случаи коронавируса в Южной Корее по состоянию на 3 февраля достигли рекордных 22 907 после того, как в среду впервые превысили показатель в 20 тыс., что было вызвано распространением варианта Омикрон.

Тем не менее, с начала пандемии в этой восточноазиатской стране зарегистрировано относительно небольшое количество смертей — чуть менее 7 тыс. человек.

Источник
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19 , Южная Корея , статистика
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