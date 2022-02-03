В Южной Корее поступила в продажу антивирусная маска, которая складывается так, что закрывает только нос, то есть ее можно продолжать носить во время еды и питья.

Называется новинка “коск”, от корейского слова “ко”, обозначающего нос. Ее можно приобрести в интернет-магазине за $8,13 за десять штук или упаковку из трех масок разных цветов за $1,65.

Коск предназначены для ношения под обычной маской, закрывающей рот, которую можно снять, когда вы обедаете вне дома.

Необычные маски привлекли большое внимание в сети. Пользователи неоднозначно оценили коск. Вот некоторые из комментариев:

А они чайники из шоколада не продают случайно? Глупость следующего уровня! Ничем не отличается от людей, которые носят маски ниже носа.



진짜로 나와버린 코스크 pic.twitter.com/p58WrYGFLe — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 29, 2022

Тем не менее, некоторые исследования показали, что нос — самый легкий путь проникновения коронавируса в организм, поэтому ношение маски для носа может быть не таким нелепым, как кажется.

— Странная идея, но лучше, чем ничего, — оценила маску для носа профессор-эпидемиолог Кэтрин Беннетт.

Случаи коронавируса в Южной Корее по состоянию на 3 февраля достигли рекордных 22 907 после того, как в среду впервые превысили показатель в 20 тыс., что было вызвано распространением варианта Омикрон.

Тем не менее, с начала пандемии в этой восточноазиатской стране зарегистрировано относительно небольшое количество смертей — чуть менее 7 тыс. человек.