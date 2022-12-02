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Больше половины — дети: в Киеве зарегистрировано почти 4,5 тыс. больных гриппом, ОРВИ и Covid-19

2 декабря 2022, 11:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В столице, на минувшей неделе, зарегистрировано 4 333 больных гриппом и ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 81,7%. Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

— В столице наблюдается снижение заболеваемости на 27,2% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет, как взрослого, так и детского населения, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди заболевших 2 389 детей (снижение на 23,6%), 1 944 взрослых (снижение на 31,3%).

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Сообщается, что в структуре заболеваемости дети составляют 55,1%, а на прошлой неделе – 52,5%. Из них 45,8% – дети школьного возраста. В частности, среди школьников зарегистрировано 1 093 случая.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 194 человека, из них 76 – дети, говорится в сообщении.

Источник
КГГА
Теги
грві Грип Київ Коронавирус Covid-19 статистика
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