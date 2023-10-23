Сейчас подавляющее большинство медучреждений Украины готово к зиме и отключениям электроэнергии. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Больше всего заведения готовились к блэкаутам, поэтому им необходимо было найти альтернативные методы поставки электроэнергии.

Больницы, которые имеют соглашение с НСЗУ, оборудованы генераторами, некоторые имеют по несколько.

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В отдельных медучреждениях установлены солнечные панели.

Большинство больниц имеет собственные скважины для бесперебойного водоснабжения.

Парламентарий говорит, что в этом году медицинская система Украины подготовлена значительно лучше, чем в прошлом.

Народный депутат подчеркнул, что каждая больница должна быть оборудована альтернативным источником электроэнергии, связи, водоснабжения, теплоснабжения. Также в медучреждениях должна быть полная обеспеченность лекарств и сухой пищи.

Михаил Радуцкий отмечает, что над подготовкой медучреждений вместе с правительством работает специально созданный штаб. Минздрав, Верховная Рада и НСЗУ координируют действия соответствующих органов, чтобы обеспечить больницы необходимыми ресурсами.