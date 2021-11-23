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Бизнес на болезни: во Львове изготовляли Covid-сертификаты в подпольной типографии

23 ноября 2021, 15:22
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
преступник
Источник: Depositphotos

Во Львовской области правоохранителями была накрыта подпольная домашняя типография, на которой злоумышленники изготовляли фальшивые сертификаты о полной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как стало известно, заказчиками подпольных предпринимателей были в основном перевозчики, которые стремились обеспечить фальшивыми сертификатами о вакцинации украинских заробитчан.

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По месту жительства организатора преступного бизнеса, где была создана подпольная типография, правоохранители провели обыск, во время которого были изъяты печати врачей и учреждений здравоохранения, уже готовые фейковые свидетельства о вакцинации и компьютерная техника.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту подделки документов и их сбыта (ч. ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник
Офис генпрокурора
Теги
Covid-сертификат , Вакцинация , злочинець , Злочинність , Коронавирус Covid-19 , Офис генпрокурора
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