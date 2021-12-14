В Украине около 110 тыс. украинцев просрочили вторую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 14 декабря. В Минздраве призвали прийти и вакцинироваться повторно.

— Хотя в Украине пока не зафиксировано нового штамма коронавируса Омикрон, ситуация может измениться, а потому нужно оставаться бдительными, — отметил санврач.

Кузин напомнил, что минимально возможные интервалы доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 дней, Oxford/AstraZeneca — 28 дней.

Данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют о том, что люди, которые не получили дозу вакцины, имеют в пять раз более высокий риск госпитализации и почти в девять раз выше риск смерти от Covid-19, чем вакцинированные.

Всего в Украине от коронавируса уже вакцинировались более 40% взрослого населения. Киев лидирует по количеству полностью вакцинированных — 68%, антилидер — Закарпатская область (23%).

За прошлые сутки, 13 декабря, прививку сделали 129 742 человека. Первую дозу получила 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек. Подробнее о вакцинации в Украине — читайте на Фактах ICTV.