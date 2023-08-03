Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале, что наконец боевые медики будут иметь полное право осуществлять переливание крови раненым на догоспитальном этапе. При условии соответствующей подготовки.

Собственно, вся дискуссия шла именно вокруг подготовки.

— Командование медицинских сил и Минобороны считают, что для осуществления переливания крови боевой медик должен пройти соответствующую подготовку, — объяснила Маляр.

В этом вопросе найдено совместное с Минздравом решение.

Напомним, что запрет боевым медикам переливать кровь раненым бойцам на догоспитальном этапе вызвал шквал критики в обществе.

Постановление правительства об удовлетворении потребностейСил безопасности и обороны в донорской крови и компонентах крови в условиях военного времени, принятое 30 июня, не предусматривало боевых медиков в перечне лиц, имеющих право осуществлять при острой необходимости трансфузию. Поскольку такие манипуляции, по тексту постановления, должны проводить только врачи.

— Трансфузия — это не ампутация, которую выполняет исключительно хирург. Это несложная манипуляция, ее можно научиться делать. Единственное, нужно понимать, при каких состояниях пациента она показана, — сказала соучредитель платформы ДонорUA Ирина Славинская.

И вот наконец проблема решена. Это реально поможет спасти чью-то жизнь.

Источник: Ганна Маляр