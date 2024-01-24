Ученые обнаружили, что новый антидепрессант ансофаксин гидрохлорид может не только лечить ментальные нарушения, но и улучшать иммунную систему в борьбе против рака толстой кишки. Результаты исследования ученые обнародовали в издании Frontiers in Pharmacology.
Действие антидепрессанта
Механизм действия препарата заключается в усилении функции иммунных клеток, которые обнаруживают и уничтожают раковые клетки.
Поэтому эксперименты на мышах свидетельствуют о том, что ансофаксин может тормозить рост раковых клеток и улучшать работу иммунной системы в борьбе с опухолями.
Кроме того, ансофаксин гидрохлорид отличается от других антидепрессантов тем, что влияет не только на серотонин, но и на норадреналин и дофамин, регулирующие настроение и эмоции.
Ведь ментальные нарушения, в частности депрессия, могут негативно влиять на иммунную систему и увеличивать риск развития рака и других заболеваний.
Новые перспективы
Ученые прогнозируют, что новый антидепрессант будет эффективным не только для улучшения состояния психического здоровья, но и для лечения других заболеваний, например, остеоартрита.
Источник: Science Alert