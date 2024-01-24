Ученые обнаружили, что новый антидепрессант ансофаксин гидрохлорид может не только лечить ментальные нарушения, но и улучшать иммунную систему в борьбе против рака толстой кишки. Результаты исследования ученые обнародовали в издании Frontiers in Pharmacology.

Действие антидепрессанта

Механизм действия препарата заключается в усилении функции иммунных клеток, которые обнаруживают и уничтожают раковые клетки.

Поэтому эксперименты на мышах свидетельствуют о том, что ансофаксин может тормозить рост раковых клеток и улучшать работу иммунной системы в борьбе с опухолями.

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Кроме того, ансофаксин гидрохлорид отличается от других антидепрессантов тем, что влияет не только на серотонин, но и на норадреналин и дофамин, регулирующие настроение и эмоции.

Ведь ментальные нарушения, в частности депрессия, могут негативно влиять на иммунную систему и увеличивать риск развития рака и других заболеваний.

Новые перспективы

Ученые прогнозируют, что новый антидепрессант будет эффективным не только для улучшения состояния психического здоровья, но и для лечения других заболеваний, например, остеоартрита.

Источник: Science Alert