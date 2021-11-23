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Ботулизм в Бердянске: от токсина умер мужчина, его жена в больнице

23 ноября 2021, 14:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вяленая рыба
Источник: Depositphotos

В реанимации бердянской больницы от ботулизма скончался мужчина. Его жена до сих пор находится в лечебном учреждении.

Перед заболеванием пара употребляла вяленого леща или плотву. Рыба была приобретена  на центральном рынке.

В связи с несчастным случаем, в городе начались проверки всех точек, где продают рыбу.

Причиной ботулизма являются ботулотоксины, которые накапливаются в продуктах питания. Чаще всего они сохраняются в мясных, рыбных, реже овощных консервах кустарного производства.

Потенциально опасны все консервированные продукты, которые неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом.

Наличие ботулотоксинов нельзя определить по цвету или структуре продукта. Они не придают специфического запаха консервам.

Часто ботулизм возникает из-за употребления домашних копченых колбас или рыбы.

Чтобы уберечь себя от ботулизма, не употребляйте:

  • мясные или грибные консервы
  • вяленую, соленую, копченую рыбу
  • любые консервы, если они хранились или транспортировались неправильно
  • если сомневаетесь в качестве продуктов.

Первые характерные для ботулизма симптомы — нарушение зрения, сухость во рту, головокружение, тошнота, рвота, вздутие живота, запор, повышенная утомляемость. Обычно они проявляются через 12-24 часа после употребления зараженной пищи. Однако бывает, что симптомы проявляются уже через два часа.

Это заболевание опасно для жизни, поэтому сразу же нужно обращаться к врачу. Госпитализация при ботулизме обязательна.

Источник
УНИАН
Теги
лікування
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