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Боец остановил вражескую пулю зубами, два потерял, но сохранил себе жизнь

22 апреля 2023, 10:24
Валентина Андрейко журналіст
медики
Источник: Depositphotos

Благодаря волонтеру Оксане Корчинской эта невероятная история спасения стала известна всем. Женщина выложила на своей странице в социальной сети рентгеновский снимок головы раненого бойца.

Изображенное там шокировало даже бывалых фронтовых хирургов.  На снимке можно разглядеть пулю, которая застряла в челюсти, выбив два зуба.

Оксана — народный депутат восьмого созыва, общественный деятель сейчас работает непосредственно рядом с передовой в стабилизационном пункте. В тот день привезли девять раненых.

Врачи, конечно, в первую очередь начали осматривать тяжелых. А у этого бойца было легкое ранение, сразу не установили, какое именно.

рентгенівський знімок

На щеке заметили небольшую рану. Сказал, что-то сильно ударило в щеку. Подгонял медиков, скорее смотрите, что там, и отпускайте обратно на позицию. Может быть так и произошло бы, если бы не сделали рентген.

Увидев, что пуля выбила зубы и застряла в челюсти, боец больше всего переживал, что придется теперь ехать к стоматологу.

— Ну, так себе имплант.  Жизнь и чудеса нашего прифронтового стабпункта…  — написала Оксана о невероятном случае спасения бойца.

В комментариях парня поздравляли со вторым днем рождения и убеждали, что за право поставить ему новые зубы вместо утраченных должны бороться все стоматологи мира.

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Источник и фото: Оксана Корчинська

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