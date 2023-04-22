Благодаря волонтеру Оксане Корчинской эта невероятная история спасения стала известна всем. Женщина выложила на своей странице в социальной сети рентгеновский снимок головы раненого бойца.

Изображенное там шокировало даже бывалых фронтовых хирургов. На снимке можно разглядеть пулю, которая застряла в челюсти, выбив два зуба.

Оксана — народный депутат восьмого созыва, общественный деятель сейчас работает непосредственно рядом с передовой в стабилизационном пункте. В тот день привезли девять раненых.

Врачи, конечно, в первую очередь начали осматривать тяжелых. А у этого бойца было легкое ранение, сразу не установили, какое именно.

На щеке заметили небольшую рану. Сказал, что-то сильно ударило в щеку. Подгонял медиков, скорее смотрите, что там, и отпускайте обратно на позицию. Может быть так и произошло бы, если бы не сделали рентген.

Увидев, что пуля выбила зубы и застряла в челюсти, боец больше всего переживал, что придется теперь ехать к стоматологу.

— Ну, так себе имплант. Жизнь и чудеса нашего прифронтового стабпункта… — написала Оксана о невероятном случае спасения бойца.

В комментариях парня поздравляли со вторым днем рождения и убеждали, что за право поставить ему новые зубы вместо утраченных должны бороться все стоматологи мира.

Источник и фото: Оксана Корчинська